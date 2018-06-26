Что нового в публичной бета-версии iOS 12

Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 12. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить тестовую iOS 12.





iOS 12 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Напомним, Apple анонсировала iOS 12 на недавней конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference). Обновление приносит удвоенную производительность под нагрузкой, ускорение запуска приложений до 40%, до 50% ускорение работы экранной клавиатуры, до 70% ускорение камеры.

Уведомления начали группировать по приложениям и появилась возможность закрыть всю категорию сразу. Появилась возможность отслеживать статистику по действиям пользователя — сколько он провёл в той или иной программе. Родители смогут контролировать использование гаджетов ребёнком, в том числе устанавливать лимиты на время в приложениях по категориям.

В Messages (Сообщения) и FaceTime появись новые Animoji, включая приведение, коалу, тигра и тиранозавра, теперь анимированные эмодзи начали отслеживать не только общую мимику пользователю, но и язык. В Messages (Сообщения) и FaceTime появись новые Animoji, включая приведение, коалу, тигра и тиранозавра, теперь анимированные эмодзи начали отслеживать не только общую мимику пользователю, но и язык. Появились Memoji — персонализированные эмодзи, созданные на основе внешнего вида пользователя.

В FaceTime появились групповые конференции — Group FaceTime. Участников можно добавлять в любой момент разговора: они могут присоединиться по видео- или аудиосвязи с iPhone, iPad или Mac, а также поучаствовать в голосовой беседе FaceTime с Apple Watch.В CarPlay появилась поддержка сторонних приложений навигации.

В iSO 12 большое внимание уделяется дополненной реальности, представлен новый движок ARKit 2 и формат файлов USDZ для 3D-объектов, который уже поддерживается большим числом приложений и сервисов, включая Adobe, Autodesk.

Apple добавила специальное приложение "рулетку"" Measure (Измерения) с использованием дополненной реальности, позволяющее измерять расстояния и объекты в окружающей реальности, в том числе определять формат фото или сколько пространства нужно для сложных объектов, например, гитарной стойки.

Приложение Photos (Фото) получило более умный поиск более точным определением контента на фото и подсказками, с кем стоит поделиться отснятыми шедеврами. При этом можно делиться фото, роликами, альбомами в полном разрешении из iCloud Photo Library.

Голосовой помощник Siri стал умнее, появилась новая функция «Ярлыки» (Shortcuts), где можно задать определённые действия по всей системе и приложениям. Siri также научилась подсказывать действия на экране блокировки, например, заказ кофе в приложении или начало тренировки. Также она сможет включать режим Do Not Disturb (Не беспокоить) на основе билетов в кино, рекомендовать позвонить поздравить в Дни рождения родственников.

Обновились приложения News (Новости), Stocks (Акции), Voice Memos (Диктофон) и iBooks. Кстати, iBooks переименовали в Apple Books. Приложение Stocks (Акции) впервые вышло для iPad. Диктофон также вышел для iPad, появилась синхронизация между устройствами через iCloud.

iOS 12 выйдет в виде бесплатного обновления этой осенью для тех же устройств, что и предшественница, включая iPhone 5s 2013 года выпуска, все модели iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad 6-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.