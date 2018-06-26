Названы цены на новые iPhone 2018 года

Стали известны ориентировочные цены на будущие смартфоны Apple. Ими поделилась аналитик Кэти Хуберти (Katy Huberty) из Morgan Stanley.


По мнению Хуберти, скорее всего, Apple выпустит 6,5-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем по цене от 999 долларов, 5,8-дюймовый iPhone с OLED-дисплеем от 899 долларов и LCD-версию за 599-699 долларов США. Старшая модель может получить название iPhone X Plus, а средняя является наследником прошлогоднего iPhone X.

При худшем для покупателей сценарии цена на новинки составит 1099 долларов за iPhone X Plus, 999 долларов за iPhone X 2018 и 799 долларов за iPhone с LCD.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Источник
MarketWatch
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