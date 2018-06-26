ASUS объявила цены на ZenFone Max Pro с мощным процессором и аккумулятором на 5000 мАч

Компания ASUS объявила российские цены на смартфон ZenFone Max Pro (M1). Он уже доступен для предварительного заказа в официальном онлайн-магазине ASUS.





ASUS Zenfone Max Pro (M1) предлагается для заказа в версии с 3+32 ГБ за 13 990 рублей и 4+64 ГБ за 15 990 рублей в чёрном и серебристом цветовых вариантах. Для пользователей сейчас предлагается гарнитура в подарок, расширенная гарантия на экран, также возможность получить скидку до 1500 рублей. Продажи должны начаться с 27 июня.

Напомним, модель относится к среднему уровню, выполнена в модном сейчас безрамочном дизайне и может похвастаться ёмким аккумулятором.





ASUS ZenFone Pro (M1) оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой с модулями 13+5 Мп или 16+5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Объём оперативной памяти составит 3, 4 или 6 ГБ, встроенной флеш-памяти — 32 или 64 ГБ. Предусмотрено три слота — два под SIM-карты и один под карты памяти microSD. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Также отмечается чистый Android 8.1 Oreo, без фирменных надстроек.