В Huawei Mate 20 точно будет четыре камеры. Или даже больше

В сети появилась ещё одна живая фотография предположительно, показывающая смартфон Huawei Mate 20, который пока не был представлен официально. Фото опубликовал профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.


На новом фото хорошо видно узкие рамки вокруг дисплея, в том числе сверху и снизу. Что примечательно, отсутствует вырез экрана в стиле iPhone X, а фронтальная камера двойная. Основная тыльная камера, как ожидается, также будет, как минимум, двойной.

Напомним, на прошедшей недавно CES Asia 2018 представитель компании Huawei уже подтвердил запуск серии Mate 20 в октябре, спустя год после выхода смартфонов Mate 10.

Точный размер Huawei Mate 20 пока неизвестен. У Mate 10 диагональ экрана составляла 5,99 дюйма. Вместо LCD-экрана смартфон может получить OLED-дисплей.

Согласно более ранним слухам, Mate 20 и Mate 20 Pro будут базироваться на грядущем процессоре Kirin 980 и 6 ГБ оперативной памяти. Huawei Mate 20 Pro станет обладателем 6,9-дюймового OLED-дисплея. Также ожидается премиальная версия Porsche Design.

Источник
SlashLeaks
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смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 20

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