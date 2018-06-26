Новый селфифон Huawei Nova 3 будет похож на флагманский P20

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Huawei Nova 3, пока не представленный производителем официально.

Живые фотографии из документации показали сходство с модельюNova 3e/P20 Lite. Смартфон заключён в корпус с металлической рамкой и стеклянными панелями. Двойная камера на задней стороне в левом углу организована вертикально. Сканер отпечатков пальцев также размещён на задней панели. Дисплей на фото выключен и нельзя с точностью сказать, есть ли на нём вырез в стиле iPhone X, но это вполне вероятно, поскольку фронтальная камера, динамик и сенсор расположены в середине.

Характеристики ведомство пока не опубликовало. По предварительным данным, Nova 3 станет первым смартфоном Huawei на базе процессора Kirin 710, наследника широко используемого Kirin 659. Также смартфон получит 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Официальный дебют Huawei Nova 3 ожидается в июле 2018 года.