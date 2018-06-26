Samsung огласила список смартфонов, которые обновятся до нового Android в июле

Благодаря турецкому подразделению компании Samsung стал известен список смартфонов, которые обновятся до Android 8.0 Oreo в июле 2018 года в Азии и Европе.





Смартфоны Samsung Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017 должны начать получать обновление прошивки на базе новой Android 8.0 Oreo с 6 июля. Затем придёт черёд моделей Galaxy J3 (SM-J330F), Galaxy J5 Pro и Galaxy J7 Pro. Для них распространение Oreo начнётся с 13 июля.





Отметим, на данный момент Samsung уже выпустила обновление до Android 8.0 Oreo для всех своих современных флагманов, включая смартфоны 2016 года выпуска, Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Однако модели среднего уровня оставались неохваченными.