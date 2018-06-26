Samsung огласила список смартфонов, которые обновятся до нового Android в июле

Благодаря турецкому подразделению компании Samsung стал известен список смартфонов, которые обновятся до Android 8.0 Oreo в июле 2018 года в Азии и Европе.


Смартфоны Samsung Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 и Galaxy A7 2017 должны начать получать обновление прошивки на базе новой Android 8.0 Oreo с 6 июля. Затем придёт черёд моделей Galaxy J3 (SM-J330F), Galaxy J5 Pro и Galaxy J7 Pro. Для них распространение Oreo начнётся с 13 июля.


Отметим, на данный момент Samsung уже выпустила обновление до Android 8.0 Oreo для всех своих современных флагманов, включая смартфоны 2016 года выпуска, Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Однако модели среднего уровня оставались неохваченными.

Источник
AndroidSoul
Теги
смартфон ANDROID Samsung Android 8.0 Oreo Samsung Galaxy A5 2017 Samsung Galaxy A3 2017 Samsung Galaxy A7 2017 Samsung Galaxy J3 2017 Samsung Galaxy J5 Pro Samsung Galaxy J7 Pro

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