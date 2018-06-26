Цифра дня: Сколько пользователей смартфонов в мире?

Цифра дня:

59%

пользователей смартфонов в мире.

Аналитическая компания Pew Research Center опубликовала статистику относительно популярности смартфонов в мире вообще и отдельных странах в частности.


Как оказалось, 59% опрошенных взрослых в мире являются владельцами смартфонов, 31% пользуются простыми мобильными телефонами, а у 8% нет ни того, ни другого.

Страной с самым высоким проникновением смартфонов стала Южная Корея — 94% взрослых пользуются смартфонами и 6% телефонами. На втором месте находится Израиль с проникновением смартфонов 83%, на третьем — Австралия с 82%. США находится на восьмом месте с 77%, а Россия вместе с Японией делят двадцатое и двадцать первое места с 59%.

Как отмечают специалисты, уровень проникновения смартфонов можно рассматривать как хороший индикатор качества доступа и уровень покрытия интернета в стране. 

Источник
Pew Research Center
Теги
смартфон телефон

Комментарии

Материалы по теме

15 легендарных телефонов начала 2000-х

10 февраля 2017

Cool Reader — удобное приложение для чтения книг

29 ноября 2013

Docomo предлагает перенести SIM-карты со смартфонов в носимые гаджеты

10 июня 2014

Intel представила модный смарт-браслет MICA с полудрагоценными камнями и кожей

4 сентября 2014

Nokia 3310 4G на базе кастомного Android представлен официально

30 января

Panasonic выпускает домашние смартфоны на Android

27 ноября 2013
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Samsung огласила список смартфонов, которые обновятся до нового Android в июле
Xiaomi вот-вот выпустит смартфон-«подарок из будущего»
ASUS объявила цены на ZenFone Max Pro с мощным процессором и аккумулятором на 5000 мАч

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 74
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 44