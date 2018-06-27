Русские авторы нового дизайна iPhone X учат Маска, как нужно делать Tesla

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил очередную модификацию iPhone X с зарядкой от солнца под названием Tesla Alpha, а также концепт-кар Tesla в русском стиле.





В мае Caviar начала продажи Caviar iPhone X Tesla с солнечной батареей, причём первый экземпляр отправили Илону Маску, главе компаний Tesla и SpaceX.





Новый дизайн iPhone X Caviar Tesla Alpha выдержан в том же стиле, что и первая модель — смартфон снабжен солнечной батареей, оформлен ударопрочным карбоном, украшен элементами с золочением. Индикатор заряда на смартфоне выполнен из композитной яшмы красного цвета. Солнечная батарея получила увеличенную способность поглощения энергии, что позволит заряжать телефон быстрее. Стоимость смартфона составляет 287 000 рублей.





Концепт автомобиля Tesla создан дизайнерами Caviar. Он получил фигурку головы медведя на капоте, которая символизирует одновременно и Россию, и штат Калифония в США, где располагается штаб-квартира Tesla Motors. Решетка радиатора отделана «царственными» узорами. Молдинг на корпусе авто декорирован гравировками в русском стиле и покрыт золотом.