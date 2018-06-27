Русские авторы нового дизайна iPhone X учат Маска, как нужно делать Tesla

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил очередную модификацию iPhone X с зарядкой от солнца под названием Tesla Alpha, а также концепт-кар Tesla в русском стиле.


В мае Caviar начала продажи Caviar iPhone X Tesla с солнечной батареей, причём первый экземпляр отправили Илону Маску, главе компаний Tesla и SpaceX.


Новый дизайн iPhone X Caviar Tesla Alpha выдержан в том же стиле, что и первая модель — смартфон снабжен солнечной батареей, оформлен ударопрочным карбоном, украшен элементами с золочением. Индикатор заряда на смартфоне выполнен из композитной яшмы красного цвета. Солнечная батарея получила увеличенную способность поглощения энергии, что позволит заряжать телефон быстрее. Стоимость смартфона составляет 287 000 рублей.


Концепт автомобиля Tesla создан дизайнерами Caviar. Он получил фигурку головы медведя на капоте, которая символизирует одновременно и Россию, и штат Калифония в США, где располагается штаб-квартира Tesla Motors. Решетка радиатора отделана «царственными» узорами. Молдинг на корпусе авто декорирован гравировками в русском стиле и покрыт золотом.

Источник
Caviar
Теги
смартфон фейспалм iPhone X Tesla Caviar Маск

Комментарии

Материалы по теме

Caviar запускает iPhone X с зарядкой от солнца

1 ноября 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

25 сентября 2017

Caviar построила бриллиантовый Крымский мост на iPhone X

21 мая

Caviar предлагает iPhone 8 с метеоритом, мехом норки и вулканической лавой

6 сентября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
В Galaxy S10+ будет самый большой экран среди всех флагманов Samsung
Новые мобильники Xiaomi получат название POCOPHONE
В Instagram появился групповой видеочат

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 120
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 86
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 45