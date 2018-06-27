Nokia готовит к выходу свой самый мощный смартфон

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску новом флагманском смартфоне Nokia от компании HMD Global. Ими поделился Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.


По данным источника, флагман базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и станет первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран.

Внутреннее название смартфона — Nokia A1 Plus. Он оснащается OLED-дисплеем производства LG Display. Партнёром по сборке выступает FIH Mobile, дочернее предприятие тайваньского гиганта Foxconn.

Официальный дебют Nokia A1 Plus можно ожидать на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Источник
WinFuture
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