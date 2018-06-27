Nokia готовит к выходу свой самый мощный смартфон
В сети появились подробности о готовящемся к выпуску новом флагманском смартфоне Nokia от компании HMD Global. Ими поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture.
По данным источника, флагман базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и станет первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран.
Внутреннее название смартфона — Nokia A1 Plus. Он оснащается OLED-дисплеем производства LG Display. Партнёром по сборке выступает FIH Mobile, дочернее предприятие тайваньского гиганта Foxconn.
Официальный дебют Nokia A1 Plus можно ожидать на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.
ИсточникWinFuture