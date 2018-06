В Galaxy S10+ будет самый большой экран среди всех флагманов Samsung

Буквально на днях в сети появилось сообщение, что будущий флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в трёх вариациях, самая крупная из которых получит 6,2-дюймовый дисплей. Как сообщило теперь корейское издание The Bell, старшая модель Galaxy S10+ может стать самым большим из флагманов Samsung, получив экран диагональю 6,44 дюйма.





Отмечается, что решение использовать более крупный дисплей связано с планами по установке тройной камеры в модель Plus. Такой подход позволит выделить больше места под начинку смартфона.

Как ожидается, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 — Dream. Согласно недавней утечке, версия Beyond 0 получит 5,8-дюймовый дисплей и стандартную одинарную камеру, Beyond 1 — 5,8-дюймовый дисплей и двойную камеру, а Beyond 2 — 6,2-дюймовый дисплей и тройную камеру.

Samsung Galaxy S10 может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью и избавление от функции сканирования радужки глаз.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.