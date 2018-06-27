Huawei стал первым по продажам смартфонов в России

Корейская компания Samsung уступила китайской Huawei первое место по продажам смартфонов в России. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники, а также сотрудника одного из ритейлеров.


Три недели с 28 мая по 17 июня Huawei и её суббренд Honor лидировали по продажам в штуках с долями 23,8%, 24,2% и 26,5% каждую неделю соответственно. При этом на долю Samsung пришлось 22,9%, 23% и 23,2% от всех продаж смартфонов. На неделе с 21 по 27 мая Samsung ещё была лидером с 22,6% при 21,3% у Huawei и Honor.

По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Samsung впервые более чем за десятилетие утратил статус лидера. Компания занимала первое место на российском рынке по продажам смартфонов в штуках с 2007 года.

При этом на второе место Huawei вышла совсем недавно — в феврале она вытеснила на третье место Apple. Причиной «взлёта» Муртазин считает сбалансированность портфолио Huawei и наличие ряда моделей по цене дешевле 15 тысяч рублей, которые почти отсутствуют у Samsung.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия Samsung Huawei

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