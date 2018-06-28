Apple перейдёт в новых iPhone с Intel на MediaTek

Компания Apple может перейти на модемы производства MediaTek вместо Intel в своих будущих смартфонах. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на аналитика Гуса Ричарда (Gus Richard) из компании Northland.


Предположительно, переход может коснуться iPhone, которые выйдут в 2019 году, поскольку сделки на 2018 год уже заключены. Отметим, что Apple долгие годы полагалась только на чипы Qualcomm, но пару лет назад добавила Intel в качестве производителя модемов.

Текущее поколение iPhone работает как с LTE-модемами Qualcomm, так и Intel. При этом Apple втянута в судебное противостояние с Qualcomm. Среди прочих взаимных обвинений Qualcomm недоволен тем, что Apple решила не использовать полную производительность модемов Qualcomm в смартфонах iPhone 7, сводя на нет разницу в скорости iPhone на базе чипов Qualcomm и аппаратов с чипами от Intel.

Это может привести к отказу и от чипов Qualcomm. Кроме того, Apple разрабатывает собственные модемы, чтобы снизить зависимость от сторонних производителей.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple iPhone INTEL MEDIATEK модем

Комментарии

Материалы по теме

Apple запретила майнить криптовалюты на своих устройствах

12 июня

Apple представила iOS 12

4 июня

Caviar запускает пасхальный iPhone X Фаберже с Папой Римским и Христом

5 апреля

Caviar построила бриллиантовый Крымский мост на iPhone X

21 мая

Дыра в процессоре: всё об ошибке, позволяющей украсть пароли почти с любого компьютера и смартфона

5 января

Ноутбуки и планшеты — итоги 2014 года

27 декабря 2014
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Sony Mobile уйдёт сразу из нескольких регионов
Мир без iPhone: дизайнер показал смартфон на Windows 95 Mobile
ZTE разрабатывает свой вариант YotaPhone

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 121
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 89
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 46