Apple перейдёт в новых iPhone с Intel на MediaTek

Компания Apple может перейти на модемы производства MediaTek вместо Intel в своих будущих смартфонах. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на аналитика Гуса Ричарда (Gus Richard) из компании Northland.





Предположительно, переход может коснуться iPhone, которые выйдут в 2019 году, поскольку сделки на 2018 год уже заключены. Отметим, что Apple долгие годы полагалась только на чипы Qualcomm, но пару лет назад добавила Intel в качестве производителя модемов.

Текущее поколение iPhone работает как с LTE-модемами Qualcomm, так и Intel. При этом Apple втянута в судебное противостояние с Qualcomm. Среди прочих взаимных обвинений Qualcomm недоволен тем, что Apple решила не использовать полную производительность модемов Qualcomm в смартфонах iPhone 7, сводя на нет разницу в скорости iPhone на базе чипов Qualcomm и аппаратов с чипами от Intel.

Это может привести к отказу и от чипов Qualcomm. Кроме того, Apple разрабатывает собственные модемы, чтобы снизить зависимость от сторонних производителей.