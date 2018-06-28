Номер мобильного сможет заменить паспорт

В России ведётся работа над законопроектом, который может приравнять номера мобильных телефонов к паспорту. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в среду вечером отправила на доработку поправки, которые призваны создать систему универсальных идентификаторов. Об этом рассказало издание «Ведомости», сумевшее ознакомиться с документом.


Законопроект вносит поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан». Он позволяет россиянам подтверждать личность по номеру мобильного телефона. Точно также, как биометрические данные подтверждают личность клиента банка.

Законопроект приравнивает номер телефона к другим электронным идентификаторам, таким как электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные. Они могут использоваться для подтверждении личности при оказании дистанционных услуг, например, в телемедицине.

Также в Госдуме предлагают сделать SIM-карты полноценным удостоверением личности, а операторам — запретить передавать SIM-карты посредникам для новых абонентов. Последнее обосновывается тем, что именно через посредников продаются нелегальные SIM-карты без предъявления паспорта.

Источник
Ведомости
Теги
Россия телефон закон паспорт

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