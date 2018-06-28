Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумуляторы

Хакеры могут получить доступ к информации на смартфоне, используя его аккумулятор. Об этом рассказала группа исследователей в докладе на симпозиуме Privacy Enhancing Technologies.


В исследовании участвовали специалисты из Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Техниона (Израильского технологического института).

При использовании смартфона на потребление энергии влияют такие факторы, как сила нажатия на экран, приложения и многое другое. Вся эта информация может позволить вывести самые разные данные, от способа использования и «портрета активности» до набранного текста.

Отмечается, что повода для паники данное исследование не даёт, поскольку это пока лишь теория, которую весьма сложно реализовать на практике.

Источник
The Register
Теги
смартфон безопасность аккумулятор мы все умрём

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