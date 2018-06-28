Хакеры научились взламывать смартфоны через аккумуляторы

Хакеры могут получить доступ к информации на смартфоне, используя его аккумулятор. Об этом рассказала группа исследователей в докладе на симпозиуме Privacy Enhancing Technologies.





В исследовании участвовали специалисты из Техасского университета в Остине, Еврейского университета в Иерусалиме и Техниона (Израильского технологического института).

При использовании смартфона на потребление энергии влияют такие факторы, как сила нажатия на экран, приложения и многое другое. Вся эта информация может позволить вывести самые разные данные, от способа использования и «портрета активности» до набранного текста.

Отмечается, что повода для паники данное исследование не даёт, поскольку это пока лишь теория, которую весьма сложно реализовать на практике.