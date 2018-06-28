Sony Mobile уйдёт сразу из нескольких регионов

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал печальную информацию для поклонников смартфонов Sony Xperia.


По данным источника, компания Sony Mobile закроет свои местные офисы и прекратит операции сразу в нескольких регионах. Речь идёт о Среднем и Ближнем Востоке, Турции и Африке. Sony Mobile планирует прекратить работу в этих регионах к октябрю 2018 года. То есть, примерно через три-четыре месяца.

Прекращение деятельности означает, что дела в этих регионах идут, действительно, плохо. На это имеются сразу несколько причин — более высокие цены по сравнению с конкурентами, а также отсутсвие впечатляющих инноваций. Кроме того, в Африке популярны простые мобильные телефоны и смартфоны начального или среднего уровня, а у Sony Mobile данный сегмент продукции отсутствует.

Источник
Evan Blass
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смартфон SONY Sony Mobile

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