Sony Mobile уйдёт сразу из нескольких регионов

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал печальную информацию для поклонников смартфонов Sony Xperia.





По данным источника, компания Sony Mobile закроет свои местные офисы и прекратит операции сразу в нескольких регионах. Речь идёт о Среднем и Ближнем Востоке, Турции и Африке. Sony Mobile планирует прекратить работу в этих регионах к октябрю 2018 года. То есть, примерно через три-четыре месяца.

Прекращение деятельности означает, что дела в этих регионах идут, действительно, плохо. На это имеются сразу несколько причин — более высокие цены по сравнению с конкурентами, а также отсутсвие впечатляющих инноваций. Кроме того, в Африке популярны простые мобильные телефоны и смартфоны начального или среднего уровня, а у Sony Mobile данный сегмент продукции отсутствует.