ZTE разрабатывает свой вариант YotaPhone

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились качественные изображения готовящегося к выпуску смартфона ZTE Nubia, чей дебют ожидается до конца лета.


Интересно, что один из наборов рендеров утёк в сеть с сайта китайского офиса интеллектуальной собственности. Смартфон может похвастаться не только модным сейчас безрамочным дизайном и двойной основной камерой, но и вторым дисплеем на задней панели, напоминая по возможностям российский YotaPhone.


Как видно на рендерах, рамки вокруг дисплея весьма тонки, а вырез экрана в стиле iPhone X отсутствует. Это навевает мысли о выдвижной фронтальной камере, как в представленном недавно Vivo NEX. При этом имеется сразу два сканера отпечатков пальцев — на правой и левой кромках.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID ZTE YotaPhone Nubia

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