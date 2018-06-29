Новый безрамочник Alcatel оказался дешевле 80 евро
Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, еще на февральской MWC 2018 представил ряд новинок вместе со своим первым смартфоном на базе Android Oreo (Go edition) — Alcatel 1X. Теперь на выставке MWC Shanghai прошла презентация нового бюджетного смартфона Alcatel 1, тоже на основе Android Oreo (Go edition), оптимизированной для моделей начального уровня.
Alcatel 1 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA+ (960 x 480 пикселей) с соотношением сторон 18:9, камерами на 5 и 2 Мп. Аппаратной основой четырёхъядерный процессор Mediatek MT6739, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2000 мАч.
Размеры составляют 137,6 x 65,7 x 9,8 мм, а вес — 134 грамм. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.
Смартфон Alcatel 1 выходит по цене 79 евро или 89 долларов США, в зависимости от региона выпуска. Продажи стартуют в июле 2018 года.