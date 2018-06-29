Huawei огласила, какие смартфоны получат новую версию Android

Компания Huawei назвала семь смартфонов, которые в ближайшие дни получат обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. В список вошли шесть моделей 2016 года и даже одна 2015 года выпуска.





Речь идёт о трёхлетнем смартфоне Huawei Mate 8 и двухлетних Honor 8, Honor V8, Honor Note 8, Honor 6X, а также флагманских Huawei P9 и P9 Plus. Обновление начнётся с 30 июня 2018 года.





По словам китайского разработчика, первые 20 тысяч пользователей, которые решат вручную обновить свои смартфоны через мобильное приложение, станут бета-тестерами. Когда ошибки и недочёты будут исправлены, состоится финальный релиз обновления.