Huawei огласила, какие смартфоны получат новую версию Android

Компания Huawei назвала семь смартфонов, которые в ближайшие дни получат обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0. В список вошли шесть моделей 2016 года и даже одна 2015 года выпуска.


Речь идёт о трёхлетнем смартфоне Huawei Mate 8 и двухлетних Honor 8, Honor V8, Honor Note 8, Honor 6X, а также флагманских Huawei P9 и P9 Plus. Обновление начнётся с 30 июня 2018 года.


По словам китайского разработчика, первые 20 тысяч пользователей, которые решат вручную обновить свои смартфоны через мобильное приложение, станут бета-тестерами. Когда ошибки и недочёты будут исправлены, состоится финальный релиз обновления.

Источник
Gizchina
Теги
смартфон ANDROID Huawei Android 8.0 Oreo Huawei P9 Huawei Mate 8 Honor 8

Комментарии

Материалы по теме

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января 2017

Китай — щедрая душа. Обзор большого смартфона Huawei Mate 8

10 мая 2016

Объявлены российские цены на Huawei P9, P9 Plus и P9 lite

7 июня 2016

Самый дешёвый смартфон с идеальным качеством фото. Обзор Huawei P20

16 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Руководство LG перешло по наследству от отца к сыну
Xiaomi изменила дизайн следующего Mi Mix
Huawei сделает свой Note 9

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 122
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 94
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 46