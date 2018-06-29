Huawei сделает свой Note 9

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei с огромным дисплеем. Смартфон получил название Honor Note 9, а его кодовое наименование — Ravel.





По данным источника, Honor Note 9 оснащается 6,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем производства Samsung. Также ожидается процессор Kirin 970 и операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.1.

Отметим, что Honor Note 8 был представлен Huawei еще в 2016 году. Этот фаблет оснащался 6,6-дюймовым дисплеем разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Впрочем, есть вероятность, что в продажу модель выйдет не как Honor Note 9, а, например, с названием Honor 10 Plus.

Официальный дебют Huawei Honor Note 9 может состояться в июле или августе 2018 года.