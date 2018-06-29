Huawei сделает свой Note 9

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei с огромным дисплеем. Смартфон получил название Honor Note 9, а его кодовое наименование — Ravel.


По данным источника, Honor Note 9 оснащается 6,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем производства Samsung. Также ожидается процессор Kirin 970 и операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.1.

Отметим, что Honor Note 8 был представлен Huawei еще в 2016 году. Этот фаблет оснащался 6,6-дюймовым дисплеем разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Впрочем, есть вероятность, что в продажу модель выйдет не как Honor Note 9, а, например, с названием Honor 10 Plus.

Официальный дебют Huawei Honor Note 9 может состояться в июле или августе 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Samsung Huawei Samsung Galaxy Note 9 Huawei Honor Note 9

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля 2017

Huawei представила стодолларовый безрамочный смартфон Honor 7S

28 мая

Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 9

28 июня

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Huawei огласила, какие смартфоны получат новую версию Android
Руководство LG перешло по наследству от отца к сыну
Xiaomi изменила дизайн следующего Mi Mix

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 122
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 94
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 46