Motorola готовит большой анонс 2 августа

Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, объявила дату своего следующего анонса. Мероприятие назначено на 2 августа 2018 года и пройдёт в Чикаго, начавшись в два часа пополудни.

В тизерном видеоролике показывается эта дата, а в описании к нему обещан «полностью новый способ связи, трансляции, загрузки, видеочата и даже больше».

Как ожидается, на мероприятии могут дебютировать смартфоны Moto Z3 и Moto One Power. Первый вариант более вероятен, поскольку предшественник, Moto Z2 Force, был анонсирован в июле в прошлом году и начало августа хорошо подходит для дебюта наследника.

По предварительным данным, Moto Z3 представляет собой безрамочный смартфон с дисплеем 18:9 с повышенным разрешением по сравнению с Moto Z3 Play, а также двойной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 845.

У Moto One Power ожидается 6,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19:9 и с вырезом в стиле iPhone X, двойной камерой и стереодинамиками.