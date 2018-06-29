Раскрыт дизайн нового безрамочника Motorola

Стало известно, что Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, готовит не только смартфон Motorola One Power на базе платформы Android One, но и ещё одну модель. Подробностями о ней и рендерами поделился профильный ресурс AndroidHeadlines со ссылкой на «надёжный» источник.



Motorola One и Motorola One Power

По данным источника, смартфон получит название Motorola One. Он окажется меньше, чем Motorola One Power. Пока неясно, идёт ли речь о меньшей диагонали дисплея или меньшей толщине за счёт разницы в ёмкости аккумулятора. По дизайну модели будут очень похожи, а отличия совсем невелики.

Оба получат безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру с вертикальной ориентацией, сканер отпечатков пальцев в логотипе Motorola на задней панели.

Как ожидается, Motorola One Power оснащён 6,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2280 x 1880 пикселей), соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой 12+5 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, стереодинамиками, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3780 мАч. Точные параметры Motorola One пока неизвестны.