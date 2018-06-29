Флагман Oppo с выдвижными камерами выходит раньше ожидаемого

Компания OPPO сообщила о скором начале продаж в Китае своего нового флагманского смартфона Find X. В Европе он должен появиться только в августе.







В Китае Oppo Find X предлагается в красном и синем цветовом исполнениях по цене около 754 долларов за версию с 128 ГБ и 905 долларов за 256 ГБ. Продажи в Китае начнутся с 13 июля. Премиальный Oppo Find X Lamborghini Edition предлагается за 1510 долларов, он появится в августе. Европейские цены составляют 999 и 1699 евро, соотвественно.





Напомним, Oppo Find X получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка. Дисплей занимает 93,8% передней панели. Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, для аутентификации пользователя производится по лицу.





Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, основной двойной камерой 16+20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3730 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS.

Премиум-версия Oppo Find X Lamborghini Edition получила не только внешние отличия, но и аппаратные «навороты». Так, Oppo Find X Lamborghini Edition стал первым смартфоном с поддержкой технологии Super VOOC Flash Charge, представленной ещё на выставке MWC 2016. Смартфон оснащён аккумулятором на 3400 мАч и технология Super VOOC Flash Charge обеспечивает зарядку с нуля до 100% всего за 35 минут при использовании мощного зарядника SuperVOOC. Также смартфон получил накопитель на 512 ГБ вместо 256 ГБ в стандартной модели Oppo Find X. Задняя панель имеет текстуру под углеродное волокно и логотип Lamborghini.