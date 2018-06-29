Новые смарт-часы Samsung одобрены для России

Компания Samsung вскоре представит не только флагманский «лопатофон» Galaxy Note 9, но и следующее поколение смарт-часов Gear S4. Запись о новых смарт-часах уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».





Сертификация ЕЭК подтверждает готовность гаджета к скорому релизу. В базе данных присутствуют модели под номерами SM-R800 SM-R805 SM-R810 SM-R815. Как ожидается, это модельные номера для Samsung Gear S4 в версиях классической, классической с LTE, а также спортивной и спортивной с LTE.

Согласно более ранним утечкам, в Samsung Gear S4 компания использует новый производственный процесс для чипсета, оставляя больше места для прочей начинки, например, для более ёмкого аккумулятора.

Как ожидается, дебют Samsung Gear S4 состоится одновременно с Galaxy Note 9. Компания Samsung уже огласила дату анонса. Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке 9 августа 2018 года.