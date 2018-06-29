Vivo представила более мощную версию V9 с «бровью»

Китайская компания Vivo представила новый вариант безрамочного смартфона V9. Модель с говорящим названием Vivo V9 6GB получила больше оперативной памяти, а также перешла на более мощный чипсет и новую конфигурацию камер.





Если в стандартной версии Vivo V9 используется 4 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 626, то Vivo V9 6GB обзавелась 6 ГБ оперативной памяти и базируется на Snapdragon 660. Вместо двойной основной камеры на 16+5 Мп и фронтальной на 24 Мп, в новой используются основная 13+2 Мп и 12-мегапиксельная фронтальная с сенсором Dual Pixel.

В остальном параметры повторяют Vivo V9, включая 6,3-дюймовый дисплей с соотношением 19:9 и разрешением 2280 x 1080 пикселей, а также вырезом экрана в стиле iPhone X.

Смартфон Vivo V9 6GB уже предлагается для предварительного заказа в Индонезии в красном и чёрном цветовых вариантах по цене около 300 долларов США. Продажи стартуют 4 июля.