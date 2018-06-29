Xiaomi изменила дизайн следующего Mi Mix

В сети появилась живая фотография, показывающая прототип готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Фото опубликовал профильный ресурс MySmartPrice.


Фото показывает заметные изменения дизайна по сравнению с прошлыми представителями серии безрамочных смартфонов Mi Mix. Если у предшественников тонкими были только боковые рамки и верхняя панель над дисплеем, а нижняя полоса под дисплеем была заметной по ширине, то у новой модели тонкие все рамки вокруг дисплея.

Поскольку ни в верхней, ни в нижней кромках нет достаточного места для фронтальной камеры, в смартфоне может использоваться выдвижная камера, как в последних новинках Oppo и Vivo — Find X и NEX.

Задней панели не видно, но, предположительно, смартфон унаследует особенности Mi Mix 2S, включая керамический корпус и вертикальную двойную камеру. Как и большинство флагманов 2018 года, Xiaomi Mi Mix 3 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, также отмечается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поскольку Xiaomi Mi Mix 3 ожидается ближе к концу года, он может выйти уже на базе новейшей Android 9.0 P, которая сейчас находится в стадии тестирования.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark со съёмным геймпадом-джойстиком

13 апреля

Бюджетный безрамочник Xiaomi Redmi S2 представлен официально

10 мая

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница)

14 февраля

Лучший из недорогих смартфонов Xiaomi? Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus

15 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Huawei огласила, какие смартфоны получат новую версию Android
Руководство LG перешло по наследству от отца к сыну
Huawei сделает свой Note 9

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 122
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 94
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 62
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 46