Xiaomi изменила дизайн следующего Mi Mix

В сети появилась живая фотография, показывающая прототип готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Фото опубликовал профильный ресурс MySmartPrice.





Фото показывает заметные изменения дизайна по сравнению с прошлыми представителями серии безрамочных смартфонов Mi Mix. Если у предшественников тонкими были только боковые рамки и верхняя панель над дисплеем, а нижняя полоса под дисплеем была заметной по ширине, то у новой модели тонкие все рамки вокруг дисплея.

Поскольку ни в верхней, ни в нижней кромках нет достаточного места для фронтальной камеры, в смартфоне может использоваться выдвижная камера, как в последних новинках Oppo и Vivo — Find X и NEX.

Задней панели не видно, но, предположительно, смартфон унаследует особенности Mi Mix 2S, включая керамический корпус и вертикальную двойную камеру. Как и большинство флагманов 2018 года, Xiaomi Mi Mix 3 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, также отмечается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поскольку Xiaomi Mi Mix 3 ожидается ближе к концу года, он может выйти уже на базе новейшей Android 9.0 P, которая сейчас находится в стадии тестирования.