Второй дисплей аналога YotaPhone от ZTE оказался цветным

На днях в сеть попали рендеры готовящегося к выпуску смартфона ZTE Nubia, получившего второй вспомогательный дисплей на задней панели, как у российского YotaPhone. Теперь стали известны дополнительные подробности.





Китайский ресурс SmartPlay.Wang опубликовал официальный постер Nubia. На нём раскрывается название смартфона — Nubia Z18S, а также показывается сам гаджет во всей красе.





На изображении видно огромный дисплей. Рамки вокруг весьма тонки, а вырез экрана в стиле iPhone X отсутствует. Это навевает мысли о выдвижной фронтальной камере, как в представленном недавно Vivo NEX. На задней панели можно заметить двойную камеру и вспомогательный дисплей. Причём экран оказался цветным.

Как сообщалось ранее, у смартфона имеется сразу два сканера отпечатков пальцев — на правой и левой кромках. На постере можно заметить выемки по бокам для них.