Huawei рассказала, когда на старых смартфонах «полетят» игры

На мероприятии в Китае компания Huawei уточнила сроки выхода на уже выпущенные смартфоны своей новой разработки для ускорения игр.





Напомним, Huawei весной рассказала о том, что работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Как оказалось, речь идёт о технологии графического ускорения GPU Turbo. Первым смартфоном с GPU Turbo стала модель Honor Play. Поскольку GPU Turbo работает на программном уровне, технология станет доступна и на ранее вышедших продажу смартфонах.





Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.

Итак, список грядущих обновлений такой:

Huawei P20 и P20 Pro (Европа, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, Средний Восток, Африка): август 2018

Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS (Европа, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, Средний Восток, Африка): август 2018

Huawei P20 Lite (Европа, Азиатско-тихоокеанский регион, Средний Восток, Африка): сентябрь 2018

Huawei P Smart (по всему миру): сентябрь 2018

Huawei Nova 2i, Mate 10 Lite (по всему миру): сентябрь 2018

Huawei Y9 2018 (по всему миру): сентябрь 2018

Huawei Mate 9 и Pro (по всему миру): ноябрь 2018

Huawei P10 и P10 Plus (по всему миру): ноябрь 2018

Honor 10 (Европа, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, Индия, Средний Восток): август 2018

Honor 9 Lite (Европа, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, Индия, Средний Восток): сентябрь 2018

Honor V10 (Европа, Россия, Азиатско-тихоокеанский регион, Индия, Средний Восток): сентябрь 2018

Honor 7X (по всему миру): сентябрь 2018

Honor 8 Pro (по всему миру): ноябрь 2018

Honor 9 (по всему миру): ноябрь 2018