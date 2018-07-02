Huawei выпустила безрамочник дешевле 8 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Y5 Prime 2018. Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне, с функцией разблокировки по лицу и тремя отдельными слотами под SIM-карты и microSD.


Смартфон оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей), камерами на 5 и 13 Мп. Фронтальная камера оснащена регулируемой подсветкой, которая автоматически определяет характер внешнего освещения и корректирует его.



Аппаратной основой стал процессор MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3020 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

В России Huawei Y5 Prime 2018 в золотистом, черном и синем цветах начал продаваться по рекомендованной розничной цене 7990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
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