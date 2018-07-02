Наконец-то Apple выпустит iPhone с двумя SIM-ками

Как минимум один из запланированных Apple к выпуску в 2018 году смартфонов получит возможность работать с двумя SIM-картами. О этом сообщило китайское издание 21st Century Business Herald.





По данным источника, одна из SIM-карт будет использовать стандартный слот, а в качестве второй будет выступать встроенная Apple SIM, позволяющая свободно переключаться между операторами. В Китае Apple SIM недоступны и для этого региона Apple предложит iPhone с двумя аппаратными слотами под SIM-ки. Отметим, что Apple SIM были представлены ещё 2014 году и в России пока недоступны, как и в Китае.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.