Опубликованы замеры скорости нового iPhone

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Apple. Судя по всему, речь идёт об обновленном iPhone X 2018 года.


Смартфон с маркировкой iPhone11,2 базируется на шестиядерном ARM-процессоре с тактовой частотой 2,49 ГГц и по 128 КБ кэша L1 и L2. Предположительно, это новый процессор Apple A12. Объём оперативной памяти достигает 4 ГБ. Операционная система — iOS 12.

В одноядерном тесте смартфон выдал 4 673 балла, а в многоядерном — 10 912 баллов. Это заметно больше результатов iPhone X, который набирает 4 238 и 10 308 баллов в аналогичных тестах. При этом результаты флагманского Samsung Galaxy S9+ составляют 3 381 и 8 687 в одноядерном и многоядерном тестах.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон Apple iPhone X Geekbench iPhone 2018

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