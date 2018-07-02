Следующее поколение iPhone продемонстрировали на видео

В сети появилось видео и фотографии, на которых показаны макеты смартфонов Apple следующего поколения. Ими поделился профильный ресурс 9to5Mac, получивший видео от пользователя @shaimizrachi, хорошо зарекомендовавшего себя точными макетам iPhone в прошлые года.





На видео представлен так называемые iPhone X Plus и iPhone 9 в сравнении с текущими моделями iPhone, включая флагманский iPhone X. На видео также показаны чехлы компании Skech, подтверждая, что производители уже разрабатывают аксессуары под такой дизайн.

По размерам 6,5-дюймовый iPhone X Plus оказался схож с iPhone 7 Plus, несмотря на заметно выросший дисплей. iPhone 9 получит меньший в диагонали экран — 6,1 дюйма. Предположительно, он окажется самым «бюджетным» смартфоном Apple в новой линейке 2018 года — от 700 долларов.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.