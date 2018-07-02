Возрождённый телефон-банан Nokia 8110 из «Матрицы» уже можно купить в России

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России телефона Nokia 8110 4G. Переизданная версия легендарного телефона-банана Nokia 8110 предлагается в чёрном и жёлтом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 5990 рублей.


Напомним, оригинальный Nokia 8110 вышел в далеком 1997 году, был выполнен в виде необычного слайдера изогнутой формы, за что и получил прозвище «банан». Именно этот телефон использовали в культовом фильме «Матрица».



Примечательно, что новый Nokia 8110 4G перенял дизайн изогнутого слайдера, но не премиальность. Он представляет собой бюджетный телефон в веселенькой расцветке, который совершенно дико смотрелся бы в руках избранного-хакера Нео.

Телефон оснащается 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA и 2-мегапиксельной камерой на задней панели, процессором Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти. Заявлено 25 дней автономной работы.

На него предустановлены такие приложения, как Facebook, Twitter, Google Maps и голосовой помощник Google Assistant. Устройство не является смартфоном, в его основе лежит платформа Smart Feature OS и доступа к стандартным приложениям Android у него не будет.

Источник
HMD
Теги
Nokia HMD Nokia 8110 4G Nokia 8110 ложки не существует

Комментарии

Материалы по теме

Nokia 3310 с поддержкой 3G вышел в Европе

23 октября 2017

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Первый взгляд на Nokia 8110 4G — телефон-банан из «Матрицы»

26 февраля

Смартфон Nokia 6 второго поколения выходит в России

21 марта

Смартфон Nokia 6 второго поколения представлен официально

7 января

Смартфон Nokia X6 представлен официально

16 мая
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Китайские бюрократы раскрыли неприятную особенность нового смартфона Huawei
Опубликованы замеры скорости нового iPhone
Huawei рассказала, когда на старых смартфонах «полетят» игры

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 125
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 103
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 64
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 47
Подходящие модели на Price.ru
Nokia 8110 4G (2018)