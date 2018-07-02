Возрождённый телефон-банан Nokia 8110 из «Матрицы» уже можно купить в России

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России телефона Nokia 8110 4G. Переизданная версия легендарного телефона-банана Nokia 8110 предлагается в чёрном и жёлтом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 5990 рублей.





Напомним, оригинальный Nokia 8110 вышел в далеком 1997 году, был выполнен в виде необычного слайдера изогнутой формы, за что и получил прозвище «банан». Именно этот телефон использовали в культовом фильме «Матрица».

Примечательно, что новый Nokia 8110 4G перенял дизайн изогнутого слайдера, но не премиальность. Он представляет собой бюджетный телефон в веселенькой расцветке, который совершенно дико смотрелся бы в руках избранного-хакера Нео.

Телефон оснащается 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA и 2-мегапиксельной камерой на задней панели, процессором Qualcomm 205 Mobile Platform, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти. Заявлено 25 дней автономной работы.

На него предустановлены такие приложения, как Facebook, Twitter, Google Maps и голосовой помощник Google Assistant. Устройство не является смартфоном, в его основе лежит платформа Smart Feature OS и доступа к стандартным приложениям Android у него не будет.