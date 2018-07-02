В России начнут блокировать «серые» и краденые смартфоны

Совет Федерации одобрил проект контроля смартфонов по кодам IMEI, который позволит блокировать краденные или купленные на «сером» рынке устройства. Об этом сообщило издание «Ведомости», ознакомившееся с документацией.





Проект представил экспертный совет при правительстве, он был одобрен на прошлой неделе временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества.

В рамках концепции в России должна появиться система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI, направленная на борьбу с кражами телефонов и нелегальным ввозом. Устройства, попавшие в чёрный список не будут обслуживаться операторами связи. Простым покупателям и компаниям, которые ввозят телефоны в страну, придётся регистрировать устройства в специальной базе IMEI через салоны связи или специальны портал.

Напомним, IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity или международный идентификатор мобильного оборудования. Он представляет собой уникальный для каждого аппарата номер. Тем не менее, у разных производителей номера IMEI могут совпадать, что создает дополнительную проблему для подобных попыток контроля телефонов по IMEI.