Стилус Samsung Galaxy Note 9 научится проигрывать музыку

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Ими поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter и Weibo.





Ранее этот же источник рассказал, что стилус для Samsung Galaxy Note 9 — это стилус «с душой» и он может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Теперь он сообщил о дополнительных возможностях стилуса. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, с помощью стилуса можно будет управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, стало размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.