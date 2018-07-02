Лучший смартфон Xiaomi получит выдвижную камеру

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском безрамочном смартфоне Xiaomi Mi Mix 3. Свежие рендеры от китайских источников показали наличие выдвижной фронтальной камеры, как у дебютировавшего недавно Vivo NEX.





Как видно по рендерам, выдвижной модуль содержит не только саму камеру, но и встроенную светодиодную вспышку. Показаны и другие заметные изменения дизайна по сравнению с прошлыми представителями серии безрамочных смартфонов Mi Mix. Если у предшественников тонкими были только боковые рамки и верхняя панель над дисплеем, а нижняя полоса под дисплеем была заметной по ширине, то у новой модели тонкие все рамки вокруг дисплея.





Сканера отпечатков пальцев на задней панели не наблюдается. Таким образом, можно предположить использование интегрированного с экраном сканера.

Как и большинство флагманов 2018 года, Xiaomi Mi Mix 3 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, также отмечается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поскольку Xiaomi Mi Mix 3 ожидается ближе к концу года, он может выйти уже на базе новейшей Android 9.0 P, которая сейчас находится в стадии тестирования.