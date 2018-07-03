Huawei выпустила свой первый смартфон с 8 ГБ оперативной памяти

Компания Huawei анонсировала сегодня в Китае свой новый флагман линейки Honor. Модель под названием Honor 10 GT стала первым смартфоном Huawei с 8 ГБ оперативной памяти. 


По сути, это более продвинутая версия Honor 10, дебютировавшего в апреле 2018 года. Помимо 8 ГБ оперативной памяти, новинка также получила поддержку технологии графического ускорения GPU Turbo. Как обещает производитель, GPU Turbo увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%.


Honor 10 GT получил безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке под дисплеем.


Смартфон оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2240 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+24 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта и разблокировка с распознаванием пользователя по лицу.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 970, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.

Точная цена на Honor 10 GT пока не объявлена. Продажи должны начаться с 24 июля 2018 года в Китае.

Источник
Huawei
Теги
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