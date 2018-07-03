Meizu выпустит новый смартфон с экраном на задней панели

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились схематичные наброски новых разработок компании Meizu. Судя по всему, они взяты из патентных заявок компании.

На одном из эскизов показан безрамочный смартфон, сильно напоминающий модель Meizu 16, ожидаемую к выпуску в ближайшее время. У второго смартфона рамки несколько шире, особенно верхняя и нижняя, но у него есть другая особенность — вспомогательный дисплей.

Второй экран расположен на задней панели рядом с двойной основной камерой с вертикальной организацией. По дизайну он отличается от выпущенного в прошлом году «двухдисплейного» Meizu Pro 7. Интересно, что недавно глава Meizu признал провальность Meizu Pro 7, смартфон с двумя дисплеями не снискал популярности у пользователей.