Meizu выпустит новый смартфон с экраном на задней панели

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились схематичные наброски новых разработок компании Meizu. Судя по всему, они взяты из патентных заявок компании.


На одном из эскизов показан безрамочный смартфон, сильно напоминающий модель Meizu 16, ожидаемую к выпуску в ближайшее время. У второго смартфона рамки несколько шире, особенно верхняя и нижняя, но у него есть другая особенность — вспомогательный дисплей.

Второй экран расположен на задней панели рядом с двойной основной камерой с вертикальной организацией. По дизайну он отличается от выпущенного в прошлом году «двухдисплейного» Meizu Pro 7. Интересно, что недавно глава Meizu признал провальность Meizu Pro 7, смартфон с двумя дисплеями не снискал популярности у пользователей.

Источник
ITHome
Теги
смартфон MEIZU Meizu 16

Комментарии

Материалы по теме

Meizu M6 Note представлен официально

23 августа 2017

Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру 12+20 Мп

21 марта

Безрамочный смартфон Meizu M6s получил боковой сканер отпечатков пальцев

17 января

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа 2017

Если пора купить новый смартфон — выбираем замену старым моделям

6 февраля

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница)

20 апреля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Xiaomi вот-вот обновит прошивку даже на старых смартфонах
Цифра дня: Сколько потратили пользователи App Store за всю его историю?
Урезанный флагман LG Q7 уже можно купить в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 125
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 105
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 67
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 63
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 47