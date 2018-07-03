Xiaomi вот-вот обновит прошивку даже на старых смартфонах

Китайская компания Xiaomi обнародовала обширный список смартфонов, которые вскоре обновятся до свежей версии фирменной графической оболочки MIUI 10. Среди них присутствует даже трёхлетняя модель Mi 4c.


Международная прошивка MIUI 10 сейчас находится на стадии бета-тестирования и завершится 24 июля. Тем не менее, некоторые флагманские смартфоны, вроде Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi Mix 2S уже начали получать оповещение о выходе международного обновления «по воздуху».

В ближайшее время апдейт должен выйти для Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 2S, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi 5 и Xiaomi Mi Note. До конца июля к ним присоединятся ещё 23 смартфона, включая Xiaomi Redmi S2 и Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi 4, Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 3S/3X, Xiaomi Redmi Pro, Xiaomi Redmi Note 5A, Xiaomi Redmi Note 4, Xiaomi Redmi Note 4X, Xiaomi Redmi Note 3, и так далее.

Всего до конца июля ожидается обновление до 33 моделей смартфонов Xiaomi до MIUI 10.

Источник
Xiaomi
Теги
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