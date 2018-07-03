Складной смартфон Samsung будет не таким, как обещали утечки

В сети появились новые подробности о складном смартфоне Samsung с гибким дисплеем. По сообщению корейских источников, устройство под кодовым названием Galaxy X окажется совсем не таким, как ожидалось ранее.

Один из концептов Samsung Galaxy X. Всё будет совсем иначе
Один из концептов Samsung Galaxy X. Всё будет совсем иначе

Дисплей смартфона будет складываться не пополам, а на две трети. В результате, верхняя треть экрана останется видна даже в сложенном состоянии. На этом участке дисплея будет выводиться различная служебная информация, такая как время, уровень заряда аккумулятора, оповещения, и так далее.

Также отмечается, что Samsung начнёт сборку тестовой производственной линии для складных OLED-дисплеев уже этим летом. Экран получит диагональ 7 дюймов. При этом официальный дебют Samsung Galaxy X может произойти на выставке MWC 2019, которая прйдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Источник
SamMobile
Теги
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