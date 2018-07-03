Складной смартфон Samsung будет не таким, как обещали утечки

В сети появились новые подробности о складном смартфоне Samsung с гибким дисплеем. По сообщению корейских источников, устройство под кодовым названием Galaxy X окажется совсем не таким, как ожидалось ранее.



Один из концептов Samsung Galaxy X. Всё будет совсем иначе

Дисплей смартфона будет складываться не пополам, а на две трети. В результате, верхняя треть экрана останется видна даже в сложенном состоянии. На этом участке дисплея будет выводиться различная служебная информация, такая как время, уровень заряда аккумулятора, оповещения, и так далее.

Также отмечается, что Samsung начнёт сборку тестовой производственной линии для складных OLED-дисплеев уже этим летом. Экран получит диагональ 7 дюймов. При этом официальный дебют Samsung Galaxy X может произойти на выставке MWC 2019, которая прйдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.