LG обновит флагман 2016 года до новейшей версии Android

Компания LG Electronics вскоре может выпустить обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для своего флагманского смартфона 2016 года выпуска — LG G5.


Как заметил пользователь cheeze.keyk сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, LG уже опубликовала исходный код ядра Android Oreo для трех версий этого смартфона — F700K, F700L и F700S. Данные вариации продавались в Южной Корее. Это означает, что обновление с Oreo должно вскоре начать распространяться на эти модели и, вероятно, на другие вариации LG G5.

Напомним, модульный смартфон LG G5 вышел в 2016 году и работал изначально на базе Android 6.0 Marshmallow. Версия Android 8.0 Oreo станет уже вторым крупным обновлением для него.

В мае LG выпустила Oreo для LG G6, а также пообещала апдейты для LG V20 и G5.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID LG Android 8.0 Oreo LG G5

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