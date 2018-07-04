Фото показало сканер отпечатков пальцев прямо на экране Meizu 16

В сети появилась живая фотография, показывающая одну из главных особенностей готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu 16. Фото поделился довольно хорошо известный по более ранним утечкам источник в Twitter.





На фотографии расположены два смартфона бок о бок и видна работа встроенного прямо в экран сканера отпечатков пальцев. Предположительно, это две версии Meizu 16 с разным размером дисплея.

У смартфона слева «подбородок» немного тоньше, чем у смартфона справа. На экране изображён отпечаток пальца, на него надо поместить свой палец пользователю для аутентификации.

Согласно более ранним утечкам, в серию войдут две модели — Meizu 16 и Meizu 16 Pro с экранами диагональю 5,5 и 6,1 дюйма. Дисплеи будут безрамочными и без выреза в стиле iPhone X. Возможна интеграция сканера отпечатков пальцев прямо в экран. Также отмечается 20-мегапиксельная фронтальная камера и 12-мегапиксельная двойная основная камера.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Meizu 16 Pro получит более ёмкий аккумулятор на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 32 Вт и беспроводной зарядки на 10 Вт. Meizu 16 же оснащается аккумулятором на 3080 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт. Оболочка Flyme 7.5 поддерживает распознавание силы нажатия к экрану, функции на базе искусственного интеллекта, а также NFC.

Официальный дебют Meizu 16 и 16 Pro ожидается в августе 2018 года. Ориентировочные цены следующие: