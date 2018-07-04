Суданец обобрал экологов по SIM-карте аиста

Польская команда экологов EcoLogic будет вынуждена оплатить 20 часов международных телефонных разговоров на 10 тысяч злотых, которых они не совершали. Об этом рассказало ежедневное польское издание Super Express.





Для сравнения 10 тысяч злотых составляет около 2,7 тысяч долларов, 2,3 тысяч евро или 168 тысяч рублей. SIM-карта, по которой экологам выставили такой счёт, была установлена в специальный трекер.

Трекер же был надет на аиста по кличке Кайка (Kajtka) и должен был помочь проследить маршрут зимнего перелёта через Африку и возвращение домой весной. Однако после 3,7 тысяч миль «пробега» SIM-карта вдруг обосновалась в долине Голубого Нила на востоке Судане и связь с трекером была потеряна.

Как рассказали специалисты EcoLogic, судя по всему, некий житель Судана снял с птицы трекер, вставил SIM-карту в свой собственный телефон и наговорил по международному тарифу более 20 часов.