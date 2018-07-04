Xiaomi впервые вошли в тройку самых популярных б/у смартфонов в России

Китайская компания Xiaomi впервые вошла в тройку самых популярных б/у смартфонов в России, обогнав Nokia. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование площадки объявлений Avito.





В первом полугодии 2018 года первое место по продажам подержанных телефонов занимает Apple с iPhone и средней ценой в 13,5 тысяч рублей. На втором месте находится Samsung со средней ценой в 8 140 рублей. Отметим, что у обеих компаний отрыв от конкурентов просто огромный.





Xiaomi заняла третье место со средней стоимостью 8 920 рублей, а Nokia перешла с третьего места на четвёртое со средней ценой телефона 2 760 рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом к вершине рейтинга уверенно поднимается Huawei, с 12 места она попала на шестое, а ещё одна китайская компания, Meizu — с десятого на восьмое.