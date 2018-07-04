Цифра дня: Сколько убытков принёс YotaPhone 3?

Цифра дня:

15 100 000

долларов убытков принёс YotaPhone 3.

Китайская компания China Baoli, которой сейчас принадлежит бренд YotaPhone, отчиталась о 15,1 миллиона долларов убытков из-за продаж YotaPhone 3. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».


China Baoli впервые раскрыла данные о продажах третьего поколения YotaPhone. По состоянию на 31 марта 2018 года выручка достигла 41 млн гонконгских долларов, что составляет порядка 5,2 млн долларов США. Тем не менее убыток этого направления составил 118,6 млн гонконгских долларов, то есть 15,1 млн долларов США.

При этом компания не отчаивается и считает, что бренду требуется время для признания на рынке. На данный момент YotaPhone 3 продаётся через онлайн-магазин JD.com и розничную сеть Aisidi. YotaPhone 3 с 64 ГБ оценен примерно в 300 долларов, а YotaPhone 3 на 128 ГБ — в 556 долларов. Официальный дебют YotaPhone 3 состоялся в августе 2017 года в Пекине. Продажи в Китае начались в октябре.

Источник
Коммерсантъ
Теги
смартфон фейспалм YotaPhone YotaPhone 3

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