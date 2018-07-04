Топ-менеджер Huawei рассекретил «пугающий» смартфон Note 10

Компания Huawei готовит к выпуску новую «пугающую» технологию и смартфон на её основе. Об этом рассказал Чжао Минг (Zhao Ming), глава подразделения Honor в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter.





Напомним, Huawei весной рассказала о том, что работает над «пугающей» технологией, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и будет внедрена совсем скоро. Как оказалось, речь идёт о технологии графического ускорения GPU Turbo. Первым смартфоном с GPU Turbo стала модель Honor Play. Поскольку GPU Turbo работает на программном уровне, технология станет доступна и на ранее вышедших продажу смартфонах.

По словам топ-менеджера, вслед за GPU Turbo готовятся и другие «очень пугающие» продукты и технологии. Следующим таким революционным продуктом должен стать смартфон Honor Note 10, над разработкой которого компания трудилась целых два года.

Согласно более ранним утечкам, следующий Honor Note оснащается 6,9-дюймовым Super AMOLED-дисплеем производства Samsung. Также ожидается процессор Kirin 970 и операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.1. Предшественник, Honor Note 8, был представлен Huawei еще в 2016 году. Этот фаблет оснащался 6,6-дюймовым дисплеем разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей).

Официальный дебют нового Huawei Honor Note может состояться в июле или августе 2018 года.