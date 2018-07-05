Объявлены самые мощные смартфоны в мире

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой июньский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.


Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.

Как и ожидалось, большинство из смартфонов, занимающих вершину списка, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. При этом они получили различный дизайн, нагреваются по-разному и работают на разных версиях Android.

В июне рейтинг возглавил игровой смартфон Black Shark от компании Xiaomi. Он набрал 287 тысяч баллов. Его ближайшим конкурентом стал Vivo NEX с 284 тысячами баллов, а на третьем месте находится OnePlus 6 с 282 тысячами. Десятку замыкают Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.

Источник
AnTuTu
Теги
смартфон ANDROID AnTuTu

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