Объявлены самые мощные смартфоны в мире

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой июньский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.





Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.

Как и ожидалось, большинство из смартфонов, занимающих вершину списка, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845. При этом они получили различный дизайн, нагреваются по-разному и работают на разных версиях Android.



В июне рейтинг возглавил игровой смартфон Black Shark от компании Xiaomi. Он набрал 287 тысяч баллов. Его ближайшим конкурентом стал Vivo NEX с 284 тысячами баллов, а на третьем месте находится OnePlus 6 с 282 тысячами. Десятку замыкают Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.