«Калашников» предложил вооружить россиян

Концерн «Калашников» предложил ослабить ограничения в российском законодательстве, регулирующем тему оружия. Поправки для закона «Об оружии» уже подготовлены концерном. Об этом рассказал ресурс «Коммерсантъ».





Поправки включают разрешение иметь до десяти единиц оружия на человека, снижение требований к стажу для покупки нарезного охотничьего ружья, а также увеличение емкости магазина охотничьего ружья для тренировок и учебных стрельб. В ближайшее время поправки должны внести на рассмотрение в парламент.

Если поправки одобрят, то для получения разрешения на нарезное оружие потребуется стаж владения гладкоствольным в течение трёх лет, а не пяти. Физические лица смогут передавать своё оружие на ремонт специальным лицензированным компаниям, а не только непосредственному производителю.

Виталий Крючин, президент международной конфедерации практической стрельбы, полагает, что расширение лимита на максимальное число единиц оружия на человека поможет профессиональным спортсменам. Он отметил, что в стрелковом спорте спортсмены обычно участвуют в среднем в шести дисциплинах, для каждой из которых необходимы два «ствола».