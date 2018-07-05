Samsung рассекретила Galaxy Note 9

Компания Samsung запустила официальные странички поддержки для своего следующего флагманского смартфона, Galaxy Note 9. Они уже стали доступны на финском, французском, датском и норвежском сайтах корейского производителя.





На страницах поддержки указана модель SM-N960F/DS, это должно указывать на разлоченную международную версию с двумя SIM-картами. Пока на официальных страничках имеется особых подробностей о смартфоне.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.