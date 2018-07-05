Учёные защитили смартфоны от разблокировки пальцем трупа

Исследователи южнокорейского университета UNIST решили проблему аутентификации пользователя по отпечаткам пальцев, когда злоумышленник может разблокировать смартфон, приложив к сканеру палец трупа или изготовленный искусственно муляж.


Специальный прозрачный и гибкий сенсор под экраном смартфона проверяет не только сам отпечаток, но и температуру пальца, чтобы убедиться в том, что пользователь жив и существует на самом деле. Он также измеряет силу нажатия.

Как пояснили разработчики, большинство ёмкостных сканеров отпечатков пальцев сейчас непрозрачные, в результате их приходится скрывать под рамками дисплея, домашней кнопкой или располагать на задней панели. Apple решила эту проблему кардинальным способом — избавившись в своём флагмане от сканера и перейдя на распознавание лица FaceID. При этом смартфоны с экранным сканером только начали появляться в продаже и их пока насчитываются единицы. Разрешение нового прозрачного сенсора также соответствует стандартам безопасности ФБР.

Источник
CNet
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