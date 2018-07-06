Премиальную версию Huawei Honor 9 Lite уже можно купить в России

Компания Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Honor 9 Lite Premium. Это более мощная версия модели Honor 9 Lite, вышедшей на российский рынок в феврале 2018 года.



Смартфон получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, вместо прежних 3+32 ГБ. В остальном он сохранил особенности Honor 9 Lite, включая дисплеем почти во всю переднюю панель и две двойных камеры.

Huawei Honor 9 Premium оснащается 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной и фронтальной двойными камерами с датчиками 13+2 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Kirin 659 . Есть возможность расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Huawei Honor 9 Lite Premium выпускается чёрном, синем и сером цветовых варианах. Рекомендованная розничная цена Honor 9 Light Premium в России составляет 16990 рублей. Продажи стартуют с 13 июля.

Источник
Huawei
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